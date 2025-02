Máxima brengt bezoek aan post-COVID Expertisecentrum in Rotterdam

Koningin Máxima brengt dinsdag 18 februari een bezoek aan het post-COVID Expertisecentrum van het Erasmus MC in Rotterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekendgemaakt. Post-covid, of long covid, verwijst naar klachten die langer dan drie maanden aanhouden na een besmetting met het coronavirus.

In Nederland hebben tussen de 300.000 en 500.000 volwassenen post-covid, waarvan ongeveer 100.000 mensen ernstige klachten hebben die hen beperken in het dagelijks leven. Veelvoorkomende klachten zijn vermoeidheid, duizeligheid, benauwdheid en geheugen- en concentratieproblemen.

Niet alleen in Rotterdam, maar ook in Amsterdam, Maastricht en Utrecht zijn sinds november post-covid-expertisecentra gestart. Het doel daarvan is om door middel van wetenschappelijk onderzoek meer inzicht te krijgen in post-covid en bij te dragen aan effectieve behandelingen.

Máxima spreekt tijdens haar bezoek over de landelijke opzet voor de post-covidzorg en ook over de vier expertisecentra. De koningin gaat eveneens in gesprek met zorgverleners van het Erasmus MC. Tijdens een rondleiding over de post-covidpoli spreekt Máxima met patiënten.