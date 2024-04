Máxima dankt Nibud tijdens jubileum voor zakgeldtips dochters

Koningin Máxima heeft tijdens het jubileum van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) de organisatie bedankt voor hun geldtips voor dochters Amalia, Alexia en Ariane. Het Nibud, een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over de geldzaken van huishoudens, vierde dinsdag in de Jaarbeurs in Utrecht het 45-jarig bestaan.

In haar toespraak dankte Máxima de organisatie voor de adviezen over sparen, uitgeven en plannen voor de toekomst. Ook jongeren hebben volgens de koningin veel aan deze tips. “Mijn kinderen volgden nauwlettend de tabellen op NIBUDJong waarin je kan zien welk zakgeldniveau past bij welke leeftijd. En meer dan eens maakten ze me alert dat ze een verhoging verdienden. Ook hiervoor: dank u wel Nibud”, zei ze.

Het budgetinstituut deelde dinsdag een rapport waarin staat dat het de goede kant opgaat met de financiële situatie van Nederlandse huishoudens. Het percentage huishoudens dat makkelijk of zeer makkelijk kan rondkomen is sinds 2018 gestegen, van 34 naar 42 procent. Het percentage huishoudens dat moeite heeft met rondkomen is gedaald, maar een derde van de huishoudens knoopt nog altijd met moeite de eindjes aan elkaar.

Mentale gezondheid

Máxima stipte in haar toespraak aan hoe “onzeker” deze tijden zijn. “Onzekerheid is het nieuwe normaal geworden. In enkele jaren tijd beleefden we de coronapandemie, het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, een inflatiegolf en een energiecrisis. Al deze schokken en ontwikkelingen hebben veel impact op de financiële situatie van huishoudens”, sprak ze.

De koningin benadrukte dat financiële zorgen ook gevolgen kunnen hebben voor de mentale gezondheid van mensen, een onderwerp waar de koningin zich veel mee bezighoudt. “Ik heb de afgelopen jaren veel persoonlijke en aangrijpende verhalen gehoord van mensen die vertelden hoe verlammend dit kan zijn. Ze vertelden over hun gevoel van eenzaamheid en van maatschappelijk isolement.”

Ook de jongeren kwamen aan bod. Die verdienen volgens Máxima een stuk meer aandacht, als het aankomt op financiële zaken. “Zij overzien de risico’s vaak niet van buy now, pay later en zijn gevoelig voor verleidingen van influencers die gouden bergen beloven.”