Máxima deed Trump niet na, maar bedankte iemand met ’thank you’

Het mondgebaar dat koningin Máxima vorige week woensdag maakte tijdens het fotomoment met de Amerikaanse president Donald Trump, was niet om hem na te doen. Dat zei de koningin maandag tijdens het persgesprek na afloop van de fotosessie op Paleis Huis ten Bosch.

Het koningspaar ontving de Amerikaanse president, die in Nederland was voor de NAVO-top, in audiëntie op Paleis Huis ten Bosch nadat hij er die nacht ook was blijven slapen. Een mondgebaar dat de koningin maakte, werd door verschillende binnen- en buitenlandse media gelezen als een imitatie van Trump. Dat blijkt niet zo te zijn. “Ik heb iemand bedankt die me had geholpen. Ik zei ’thank you”, aldus de koningin.

Of er naderhand nog contact met Trump is geweest, liet Máxima in het midden.