Máxima draagt bijna twintig jaar oude jurk bij slot staatsbezoek

Koningin Máxima draagt donderdag tijdens de zogeheten contraprestatie, het slot van het staatsbezoek aan Tsjechië, een zalmroze bloemetjesjurk van Valentino. Royaltyjournalist Josine Droogendijk schrijft op haar website Modekoningin Máxima dat ze de jurk voor het laatst in 2006 aan had.

Máxima, toen nog prinses, droeg de japon destijds in Bangkok bij de viering van het zestigjarig ambtsjubileum van de toenmalige Thaise koning Bhumibol. Ze was daar samen met Willem-Alexander en een groot aantal andere vertegenwoordigers van buitenlandse vorstenhuizen.

De koningin gaf eerder donderdag tijdens het persgesprek nog een inkijkje in hoe ze haar kleding uitkiest voor momenten als een staatsbezoek. “Ik kijk in de kast en dan maken we een besluit”, zei ze droogjes. Voor haar is de inhoud van een bezoek veel belangrijker. “Dat is echt ons primaire doel met zo’n reis en daar zet ik alles op in.”

Een staatsbezoek wordt traditiegetrouw afgesloten met de contraprestatie. Dat is een culturele voorstelling die het koningspaar aanbiedt om het bezochte land te bedanken voor de gastvrijheid.