Máxima draagt geel lintje op Wereld Suïcide Preventie Dag

Koningin Máxima vraagt zaterdag met een bericht op sociale media aandacht voor Wereld Suïcide Preventie Dag. In een persoonlijk bericht op Instagram schrijft de koningin dat zij vandaag een geel lintje draagt, wereldwijd een symbool voor bewustzijn over zelfmoordpreventie. Máxima verloor in 2018 haar zus door suïcide.

“Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 1.850 mensen door suïcide”, begint de koningin haar bericht. “Op World Suicide Prevention Day denken wij extra aan de mensen die zijn overleden, aan de mensen die een poging hebben overleefd en aan iedereen die iemand moet missen of op enige manier door zelfdoding is geraakt. Ik draag een geel lintje; de kleur van hoop en roep iedereen op mentale problemen bespreekbaar te maken. Zo kunnen we samen mensenlevens redden.”

Máxima richt zich de laatste jaren tijdens haar werk in Nederland veel op het thema mentale gezondheid. De koningin is erevoorzitter van MIND Us, een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Aanleiding daarvoor vormde de zelfverkozen dood van haar zusje Inés, vertelde ze al eens. Haar jongste zus maakte in 2018 op 33-jarige leeftijd een einde aan haar leven. Zij leed aan depressie.