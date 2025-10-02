Máxima drinkt een mocktail bij bezoek aan hotelschool Maastricht

Koningin Máxima heeft donderdag geproefd van wat studenten aan de hotelschool in Maastricht hebben gemaakt. De koningin nam onder meer een slokje van een mocktail, een cocktail zonder alcohol.

Máxima bracht een bezoek aan de hotelschool ter ere van het 75-jarig bestaan. De koningin maakte volgens het lokale medium De Nieuwe Ster Maastricht onder meer kennis met de nieuwste voedseltechnieken en kreeg uitleg over de kookclub van de school. Ook kreeg Máxima diverse gerechtjes aangeboden. Zo koos ze volgens DNS “uiteraard” voor een vegetarische amuse.

De koningin liet de alcohol tijdens het bezoek aan de hotelschool links liggen. Bij de keuze tussen een Chablis of een alcoholvrije wijn, koos Máxima voor de laatste. Ook dronk ze een roodgekleurde mocktail. Volgens DNS had ze aan het einde van het bezoek in dat kader nog een boodschap voor de studenten. “Denk ook aan de gezondheid. Het is niet alleen drinken.”