Máxima en Amalia samen met Schoof naar VN-vergadering

Koningin Máxima en prinses Amalia wonen dinsdag de 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Ze liepen daar samen met demissionair premier Schoof naartoe. Máxima zit naast de Belgische koningin Mathilde, terwijl prinses Amalia achter haar moeder zit.

Ook de Jordaanse koning Abdullah, de Spaanse koning Felipe en de Monegaskische prins Albert zijn deze week aanwezig in New York. Zij zullen spreken tijdens het Algemeen Debat dat van dinsdag 23 september tot en met maandag 29 september plaatsvindt.

Als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) zet Máxima zich wereldwijd in voor financiële gezondheid. Haar doel is dat meer mensen toegang krijgen tot een bankrekening en veilig kunnen sparen, lenen en verzekeren.

Prinses Amalia is voor het eerst mee met haar moeder om een kijkje te nemen bij Máxima’s werkzaamheden voor de Verenigde Naties.