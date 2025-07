Máxima en Ariane naar eerste EK-wedstrijd Oranjeleeuwinnen

Koningin Máxima en haar jongste dochter prinses Ariane gaan dit weekend naar Zwitserland in het kader van het EK voetbal voor vrouwen. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst donderdagochtend bekend.

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond de eerste groepswedstrijd. In het Allmend Stadion in Luzern is Wales de tegenstander. Op woensdag 9 juli speelt Oranje tegen Engeland en op zondag 13 juli is Frankrijk de laatste tegenstander in de poule.

Het Europees Kampioenschap is woensdagavond begonnen. Finland won de openingswedstrijd tegen IJsland met 1-0. Gastland Zwitserland verloor in eigen huis met 1-2 van Noorwegen.

Tijdens het EK voetbal bij de mannen vorig jaar in Duitsland, kwam niemand van het koninklijk gezin kijken naar de wedstrijden van Oranje. Naar verluidt zou koning Willem-Alexander alleen naar de finale zijn gegaan als Oranje zich daarvoor had geplaatst. Nederland verloor echter in de halve finale van Engeland met 1-2.