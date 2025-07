Máxima en Ariane verwelkomd op tribune bij Oranjevrouwen

Koningin Máxima en prinses Ariane zijn zaterdagavond door Oranjefans enthousiast ontvangen in het Allmend Stadion in Luzern. Daar speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd op het EK voetbal tegen Wales.

De koningin en haar jongste dochter zwaaiden lachend naar supporters in het stadion, zo was te zien voorafgaand aan de wedstrijd. Máxima en Ariane applaudisseerden nadat het Wilhelmus had geklonken en de voetbalsters op het veld hadden meegezongen met het volkslied.

Donderdag maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat Máxima en Ariane naar de eerste groepswedstrijd van de Oranjeleeuwinnen op het EK zouden gaan. Tijdens het Europees kampioenschap bij de mannen vorig jaar in Duitsland, kwam niemand van het koninklijk gezin kijken naar de wedstrijden van Oranje.