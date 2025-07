Máxima en Ariane zien Oranjevrouwen winnen op EK

Koningin Máxima en haar jongste dochter prinses Ariane hebben de Nederlandse voetbalsters zaterdagavond zien winnen van Wales op het EK in Zwitserland. De royals zaten in het Allmend Stadion in Luzern op de tribune voor de eerste groepswedstrijd. Oranje won met 3-0.

Moeder en dochter applaudisseerden lachend toen Vivianne Miedema vlak voor rust de score opende. De aanvalster van Manchester City maakte haar honderdste doelpunt in Oranje. Vlak na de rust scoorde Victoria Pelova de 2-0 en tien minuten later maakte Esmee Brugts er 3-0 van.

Máxima droeg een oranjekleurige jurk en Ariane een witte blouse met daarbij een oranje sjaal. De koningin en de prinses werden voorafgaand aan de wedstrijd enthousiast begroet door de Nederlandse fans op de tribune in Luzern. Nadat ze hadden meegezongen met het Wilhelmus, trakteerden de Oranjes de speelsters die op het veld meezongen op applaus.