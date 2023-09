Máxima en Beatrix ontvangen gordijnmakers Huis ten Bosch

Koningin Máxima en prinses Beatrix ontvangen woensdag 20 september de handwerkers die hebben meegewerkt aan de nieuwe gordijnen voor de Chinese Zaal op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

In januari vorig jaar werd begonnen met het maken van de gordijnen. Deze werden in het TextielLab, de professionele werkplaats van het TextielMuseum in Tilburg, machinaal geborduurd. Handwerkers uit het hele land hebben toen samen met koningin Máxima zelf een deel van het borduurwerk vervaardigd. In het project stonden “ambacht, machinaal borduren en de verbindende waarde van samenwerken en het delen van verhalen centraal”, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

De nieuwe gordijnen zijn een eigentijdse remake van de zijden gordijnen uit de 18e eeuw die toen in de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch hingen. In het ontwerp staat Nederland als land van vele culturen centraal, een land waar bruggen worden gebouwd en bevolkingsgroepen met elkaar worden verbonden. Koningin Máxima bracht eerder al een werkbezoek in het kader van het maakproces van de nieuwe gordijnen, die afgelopen maanden te bezichtigen waren in het TextielMuseum.