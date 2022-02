Máxima en minister Schouten praten met jongeren met schulden

Koningin Máxima ging woensdag op Sportcampus Zuiderpark het gesprek aan met jongeren die in de schulden zitten. Dat deed ze samen met Carola Schouten, de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Máxima en Schouten waren vooral benieuwd hoe jongeren geholpen kunnen worden eerder aan de bel te trekken wanneer ze in financiële problemen zitten.

Om jongeren zonder inkomen en met problematische schulden te helpen, heeft het actieplatform Schuldenlab070 van de gemeente Den Haag in 2016 de jongerenperspectiefaanpak ontwikkeld. Het doel daarvan is om jongeren tussen de achttien en zevenentwintig jaar schuldenzorgvrij te maken waardoor zij weer ruimte krijgen voor hun ontwikkeling.

De koningin vertelt hoe mooi ze het vindt dat de organisatie op een holistische manier naar de jongeren kijkt. Medewerkers van het actieplatform gaan samen met de jongeren op zoek naar een oplossing en perspectief, iets wat Máxima erg belangrijk vindt. Veel jongeren vertellen dat hun financiële problemen ook invloed hebben op hun mentale gesteldheid, school en werk. “Die combinatie van financiële problemen en geestelijke problemen en ook nog die stabiliteit: niet weten dat je een veilige ruimte hebt om te wonen”, zegt Máxima wanneer haar wordt gevraagd wat haar het meest heeft geraakt. “Die vicieuze cirkel raakt mij echt enorm.”

Volgens de jongeren is het belangrijk dat mensen met schulden kennis krijgen van het platform en de mogelijke hulp. “Ik wist eerst niet eens dat het platform bestond”, vertelt één van hen. “We willen naar sociale media, podcasts, de straat op en naar hogescholen.” Met die aanpak moet hulp aan mensen met schulden ook van de grond komen op een landelijk niveau, niet alleen in Den Haag. Dat klinkt de koningin en de minister als muziek in de oren. De enige vraag die koningin Máxima nog rest is: waar wachten we nog op?