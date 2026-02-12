Máxima enthousiast ontvangen in gemeente Purmerend

Koningin Máxima is donderdag enthousiast ontvangen in gemeente Purmerend. De koningin zou de gemeente eigenlijk op 30 januari bezoeken, maar moest toen afzeggen omdat ze ziek was. Dat maakte Máxima goed door de bewoners uitgebreid te begroeten, handen te schudden en met ze op de foto te gaan. Ze bezocht de gemeente om meer te leren over hoe inwoners zich inzetten om hun leefomgeving te verbeteren.

Bij aankomst bij jongerencentrum Columbuzz werd Máxima verwelkomd door de burgemeester en de kinderburgemeester, die haar een bos bloemen overhandigde. “Zo fijn om hier te zijn”, vond Máxima. In het jongerencentrum schoof ze onder meer aan bij een gesprek met jongeren en jongerenwerkers. “Fijn dat u er bent en weer beter bent”, klonk het.

De jongeren vertelden wat de plek voor hen betekent. Een jongen komt er vaak met vrienden om een potje te tafeltennissen, terwijl een meisje vertelde dat ze er steun vond nadat haar broer overleed door zelfdoding. Máxima, die zelf haar zus is verloren, reageerde meelevend en wenste haar veel sterkte. Ook complimenteerde ze de jongeren voor hun openheid “ondanks alle camera’s”.

Zwembad

Máxima vervolgde haar weg naar zwembad het Leeghwaterbad waar ze tussen de zwemmende recreanten uitleg kreeg over de activiteiten die het zwembad organiseert. Zo sprak ze een man die jaarlijks een Swimpride organiseert met als doel een veilig zwemklimaat te creëren voor onder anderen transpersonen. De koningin vond het een “heel goed” initiatief. Ook schudde ze tientallen handjes van de bezoekers en ontmoette ze de 84-jarige Jannie, die twee keer per week in het zwembad zwemt met een clubje vriendinnen.

De koningin sloot daarna aan bij buurtbewoners in een garagebox bij flat Het Dagboek. Dit is een ontmoetingsplek waar veel activiteiten worden georganiseerd en die bekendstaat om zijn gebraden kippenpootjes. De koningin sloeg het aanbod echter vriendelijk af, ze had al geluncht. Ze sloot haar bezoek af bij wooncomplex Triton en keek terug op een “fantastisch mooi bezoek” aan Purmerend.