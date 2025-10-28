Máxima gaat op bezoek bij Enik Recovery College

Koningin Máxima brengt op 6 november een bezoek aan Enik Recovery College in Utrecht. De herstelacademie dient als ontmoetingsplaats voor mensen die te maken hebben met ontwrichting door een psychische kwetsbaarheid of verslaving.

Tijdens haar bezoek gaat Máxima naar verwachting in gesprek met verschillende deelnemers van en betrokkenen bij Enik. De koningin voert onder andere gesprekken over hoe deelnemers meer grip op hun herstel krijgen. Daarnaast sluit ze ook aan bij een creatieve groep, waar deelnemers ontdekken wat hen bezighoudt en bezoekt ze de workshop zelfcompassie.

Het programma wordt afgesloten met een gesprek over beleid, onderzoek en ontwikkelingen bij de herstelacademie. De koningin bezocht Enik Recovery College eerder al in 2020.