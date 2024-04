Maximá gaat op bezoek bij uniek Brabants schoenenmuseum

Koningin Máxima gaat op 23 april op bezoek bij het Schoenenkwartier, een museum en kenniscentrum in Waalwijk dat is gewijd aan het ambacht van schoenmaker. Dat heeft het Schoenenkwartier dinsdag bekendgemaakt.

Máxima zal tijdens haar bezoek de expositie ‘Trek de stoute schoenen aan’ bezoeken, waarin gasten worden uitgedaagd om eens in de schoenen van een ander te stappen. Daarna wordt de winnaar van een wedstrijd schoenenontwerpen voor basisscholieren bekendgemaakt. Ook krijgt de koningin nog een rondleiding door het complex.

Het Schoenenkwartier probeert op een “creatieve en vernieuwende manier het ambacht van de schoenmaker aan orthopedie, aan mode en design en aan industriële productontwerpers” te koppelen. Het geheel vernieuwde museum, dat in 2022 heropende, toont ook de geschiedenis en toekomst van de leder- en schoenenindustrie

Het complex is genomineerd voor de European Museum of the Year Award (EMYA). Deze prestigieuze prijs wordt ieder jaar toegekend aan musea die uitblinken in innovatieve benaderingen, educatieve impact en maatschappelijke betrokkenheid.