Máxima geëmotioneerd door verhaal van Brabantse coronapatiënt

Koningin Máxima heeft donderdagmiddag een aantal tranen moeten wegpinken tijdens een gesprek met een patiënt die is hersteld van corona. De koningin en koning Willem-Alexander gingen op het gemeentehuis van Gemert-Bakel in gesprek met mensen die zijn geraakt door de coronacrisis. De koning sprak met onder anderen een verpleegkundige en een begrafenisondernemer, de koningin met een herstelde coronapatiënt, een weduwe, een ambulancechauffeur en een huisarts.

Pieter Reijnders, de man die in het ziekenhuis lag met corona, raakte bij aanvang van het gesprek direct geëmotioneerd. “Ik werd wakker en ik kon niet praten, niet slikken. Ik moest alles opnieuw leren”, vertelde de man aan de koningin. Zij pakte daarop haar zakdoek erbij en veegde haar eigen tranen weg. “Ik wist niet wat er gaande was. Ik moest leren slikken met een lepeltje water. Ik werd vanwege de zuurstoftoevoer op mijn buik gelegd, waardoor mijn wenkbrauwen en kin helemaal kapot waren.”

Een oudere vrouw verloor haar man aan corona. Zij vertelde aan de koningin over de uitvaart die ze had georganiseerd, ook al mocht dat volgens de toen geldende coronamaatregelen eigenlijk niet. “Als burgemeester had je eigenlijk een bekeuring moeten geven, maar dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen”, zei burgemeester Michiel van Veen. “Wij hebben een hele lieve burgemeester, daarom”, zei de mevrouw daarop. Uitgebreid vertelde ze aan de koningin over de moeilijke periode. “Mijn kinderen kwamen huilend binnen en konden elkaar niet troosten of niks”, blikte ze terug. “Mijn man was kerngezond en stond volop in het leven. Ik heb niet eens afscheid kunnen nemen.”

Koningin Máxima leefde duidelijk mee met de mensen en hun verhalen. “U bent er. En in hele goeie vorm mag ik zeggen”, zei de koningin tegen Reijnders. Ze zei blij te zijn weer met mensen te kunnen praten en schudde hen na afloop de hand. Ze dankte hen voor hun openheid. “Ik moet er zelf ook een beetje van huilen.”