Máxima geraakt door verhalen van vrouwen over Al-Shabaab

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagmiddag gesproken met vrouwen van Mothers of Nairobi, een organisatie die vrouwen steunt die direct getroffen zijn door extremisme in Kenia. De koningin was duidelijk geraakt door de verschillende verhalen.

Alle vrouwen hadden hun eigen verhaal, maar allen waren ze iemand verloren aan de terroristische organisatie Al-Shabaab in buurland Somalië. Een vader, een man, een zoon of een broer: sommigen van hen overleden, sommigen kwamen weer terug, maar werden later gearresteerd en met sommigen is nooit meer contact.

De koning was dankbaar dat de vrouwen zo open hun verhaal deelden, zei hij. Een van hen kreeg het even te kwaad toen ze vertelde over haar man, die spijt had van zijn keuze om bij de terreurgroep te gaan. Twee jaar later werd hij alsnog gearresteerd, vertelde de vrouw, die daarop moest huilen en niet verder kon vertellen. Nadat ze even tot rust was gekomen, vroeg de koning haar bemoedigend of ze haar verhaal toch nog wilde afmaken. Dat deed ze.

De vrouwen van Mothers of Nairobi maakten het paar duidelijk dat hun verhalen niet alleen over “tranen” gaan, “het zijn ook verhalen van inspiratie en hoop”. Ze zijn dankbaar voor de steun die ze krijgen, zowel van de regering als van het Nederlandse koningspaar.