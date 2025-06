Máxima gunt jongste dochter Ariane ‘een beetje vakantie’

Koningin Máxima hoopt dat haar jongste dochter prinses Ariane de komende weken kan bijkomen van haar examens. “We weten nog niet of ze geslaagd is, dat zullen we in juli horen, maar gelukkig kan ze nu genieten van heel veel studentenvrienden en een beetje vakantie”, zei de koningin tijdens het persgesprek na afloop van het staatsbezoek aan Tsjechië.

Ariane studeerde de afgelopen twee jaar in Italië aan het United World College Adriatic. Vorige maand rondde ze haar examens af en vond er een speciale slotceremonie plaats waarbij koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig waren. Ook prinses Alexia was meegekomen, bevestigde de vorstin donderdag. Tijdens de ceremonie waren er volgens Máxima geen toespraken over bijzondere studenten, “maar wel veel zang en dans”.

Wat Ariane na de zomer zal gaan doen, is ook voor Máxima nog een vraag. “Als ze het weet, hoor ik het ook heel graag”, lachte ze. De koningin hoopt wel dat Ariane dichter bij huis komt. “Een moeder wil haar kinderen altijd zo dicht mogelijk bij huis.”