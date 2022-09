Máxima had ‘heel goede discussie’ in Texas over abortus

Koningin Máxima heeft tijdens haar bezoek aan de Amerikaanse staat Texas een “heel goede discussie” gehad over abortus, zegt ze tijdens een gesprek met de Nederlandse pers. Zij sprak samen met minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) haar steun uit voor keuzevrijheid tegenover de conservatieve gouverneur Greg Abbott. “Daar staan wij helemaal achter.”

Schreinemacher zei eerder al dat ze haar zorgen heeft geuit richting Abbott over de zeer strenge abortuswetgeving in Texas. Nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof een streep zette door het landelijke recht op abortus, heeft Texas de wetgeving sterk aangescherpt. Vrouwen die na zes weken zwangerschap nog een abortus ondergaan riskeren een hoge boete of lange gevangenisstraf.

Tegen Texaanse vrouwen zegt Máxima hetzelfde als wat zij tegen andere vrouwen zou zeggen: “vrouwen moeten hun kansen pakken”, en hebben hun recht op keuzevrijheid. De koningin spreekt zich vaker uit voor (financiële) zelfbeschikking van vrouwen.