Máxima heeft digitaal gesprek met Appeltjes-winnaar op Saba

Koningin Máxima sprak donderdagmiddag digitaal met één van de winnaars van de Appeltjes van Oranje 2021. Via een onlineverbinding tussen Paleis Huis ten Bosch en het Expertise Center Education Care (EC2) op Saba ontmoette de koningin de directie, medewerkers en ook deelnemers van het initiatief dat helpt om het mentale welzijn van kwetsbare kinderen te verbeteren.

Het gesprek bestond uit drie sessies waarbij de eerste vooral ging over het ontstaan van het project. Máxima was in het bijzonder geïnteresseerd in de keuze van EC2 om zich bij de hulpverlening niet alleen op de kinderen te richten, maar ook het gezin erbij te betrekken. De keuze daarvoor werd gemaakt uit de overtuiging dat kinderen niet goed kunnen leren als er thuis problemen zijn, vertelde EC2-directeur Henriëtte van Heijnsbergen. Ook wilde de koningin weten hoe de samenwerking tussen EC2 en de scholen op Saba verloopt. De directeur gaf aan dat de vorstin dan toch het beste een keer naar Saba kan komen om met eigen ogen te zien dat kinderen letterlijk niet eens een weg over hoeven te steken om bij EC2 te komen.

In het tweede deel van het gesprek sprak de koningin met de oprichter van het initiatief en ook met een vrijwilliger. Maxima wilde weten hoe een dag er bij EC2 uitziet en vroeg ook specifiek naar mentale problemen die zich recent hebben ontwikkeld bij de kinderen. De koningin vertelde dat er onder Nederlandse jongeren de laatste tijd een toename wordt gezien van mentale problemen en wilde weten of dat op Saba ook zo is. Initiatiefneemster Rayann Ramdin vertelde dat er onder de kinderen bij EC2 inderdaad een toename zichtbaar is van stress- en angststoornissen. Mentale gezondheid van jongeren heeft sinds zo’n twee jaar de speciale aandacht van de koningin.

Dansen op Saba

In de derde en laatste sessie sprak Máxima met twee meisjes en hun moeders over hoe EC2 hen helpt of in het verleden heeft geholpen. De koningin nam uitgebreid de tijd om de meisjes van alles te vragen en liet zich niet uit het veld slaan toen een van de meisjes uit verlegenheid niet zoveel durfde te zeggen. De vorstin maakte een paar grapjes tegen het meisje en beloofde met haar te komen dansen als ze weer eens op Saba zou zijn. In gesprek met de moeders benadrukte ze hun gezamenlijke band als moeders onderling.

Tot slot ontving Máxima een door een leerling van EC2 gemaakt kleurboek. De koningin bedankte daar hartelijk voor en sprak tenslotte haar dank uit voor de openheid van iedereen die deelnam aan het gesprek. Ook feliciteerde ze hen met het winnen van het Appeltje van Oranje, een prijs van Het Oranje Fonds dat behalve een bronzen beeld gemaakt door prinses Beatrix ook een geldbedrag van 15.000 euro behelst.