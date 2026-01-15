Máxima helpt cadeauboxen inpakken van Stichting Jarige Job

Koningin Máxima heeft donderdag bij Stichting Jarige Job in Rotterdam geholpen met het inpakken van de miljoenste verjaardagsbox van de organisatie. Deze pakketten worden verstrekt aan ouders van jarige kinderen die het thuis niet zo breed hebben. In de doos zitten cadeautjes, slingers en traktaties.

Bij aankomst in de ruimte in de Van Nelle Fabriek werd de koningin ontvangen door Huib Lloyd, de oprichter en directeur van de stichting. Samen liepen ze door de inpakloods naar de hal erachter voor een aantal rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van de stichting en samenwerkings- en maatschappelijke partners.

Tijdens de gesprekken merkte Máxima op dat koning Willem-Alexander de stichting in 2013 ook heeft bezocht. “Dat heeft heel veel voor ons betekend”, aldus Lloyd. Dat vond de koningin “heel goed”, want dat was volgens haar immers “ook de bedoeling”. Vorig jaar pakte de stichting bijna 177.000 boxen in voor kinderen van wie de ouders het niet zo breed hebben. Máxima vond dat armoede in Nederland bespreekbaar moet worden gemaakt. Volgens haar ligt er nu “zo’n stigma op, zo’n taboe”.

Inpakken

Na de gesprekken hielp de koningin met dozen inpakken. Máxima stopte onder meer boeken, slagroombussen, traktaties en wegwerpbordjes in de bruine kartonnen dozen. Aan het eind van de rolband plakte de koningin de dozen dicht. De miljoenste verjaardagsbox, die iets groter was dan de rest, was met een grote sticker gemarkeerd. Nadat Máxima deze had dichtgetapet, deed ze er samen met Lloyd een grote, blauwe strik omheen die ze zelf vastknoopte.

Na het applaus dat Máxima ontving voor haar inpakkunsten, ging ze nog met medewerkers en vertegenwoordigers op de foto. Hierna nam ze afscheid en stapte ze weer in de auto, waarbij ze ook nog zwaaide naar mensen die in een naastgelegen hal aan het werk waren en een kijkje kwamen nemen bij het raam.