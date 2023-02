Máxima helpt ochtendje bij hulplijn voor hoge energierekeningen

Koningin Máxima heeft donderdagochtend even bijgesprongen bij het Klantcontactcentrum Tijdelijk Noodfonds Energie in Den Haag. Daar sprak ze onder meer met iemand die de hulplijn belde voor hulp bij het betalen van de hoge energierekeningen. Ook kreeg ze uitleg over de werkzaamheden van de organisatie.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is op 7 februari gelanceerd en een initiatief van onder andere Eneco, Vattenfall en SchuldenlabNL, waar koningin Máxima erevoorzitter van is. Het noodfonds biedt financiële steun aan mensen van wie een te groot deel van het inkomen naar energie gaat. Die kunnen online een aanvraag indienen en het fonds betaalt dan een deel van de rekening, om zo te voorkomen dat huishoudens (grotere) schulden oplopen.

De koningin hielp een telefoonmedewerkster bij het beantwoorden van de vragen van de beller, een 82-jarige vrouw. Waar Máxima eerst nog even meeluisterde, schoot ze daarna ook zelf te hulp. “Ik kan me voorstellen dat u het lastig vindt”, zei de koningin, verwijzende naar de website waarop de aanvraag moet worden ingediend. Ze zei daarop ook dat ze had begrepen dat het Noodfonds momenteel bezig is met makkelijkere manieren om een aanvraag in te dienen, bijvoorbeeld voor oudere mensen.

Koninklijk geholpen

Tijdens een gesprek, waar ook onder meer kwartiermaker Lodewijk Asscher en minister Carola Schouten (Armoedebeleid) bij waren, werd nog even gebeld met iemand die eerder was geholpen door de hulplijn. De 58-jarige vrouw vertelde Máxima dat ze door een spierziekte niet meer kan werken en in een rolstoel zit. Daardoor beweegt ze weinig, is ze vaak thuis en staat de verwarming dus regelmatig hoog, met een hogere energierekening tot gevolg. De koningin vond het mooi om te zien dat de vrouw heel “mondig en zelfredzaam” is, omdat ze zelf kwartiermaker Lodewijk Asscher had benaderd met haar problemen, maar Máxima maakte zich wel zorgen om de mensen die minder voor zichzelf durven op te komen. “Daar moeten we alert op blijven.”

Inmiddels wordt de vrouw in kwestie goed geholpen door het Noodfonds en ook koningin Máxima constateerde dat aan het eind van haar bezoek. Die zag dat het een organisatie was waar misschien nog wat “kinderziekten” in zitten, maar wel een die voor de mensen klaarstaat. “Dat heeft mij wel ontroerd”, zei de vrouw. “Ik heb nog even getwijfeld of ik dit wilde zeggen…”, besloot ze tegen Máxima, die daarop vertwijfeld de tafel rondkeek. Die vertwijfeling sloeg al snel om naar een grote lach toen ze het antwoord had gehoord. “Maar ik ben echt koninklijk geholpen door het Noodfonds.”