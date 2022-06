Máxima hoopt dat ‘uitdagingen’ rondom landbouw worden opgelost

Koningin Máxima hoopt dat “de uitdagingen met betrekking tot landbouw” snel worden opgelost. Dat vertelt de koningin in gesprek met het ANP na afloop van haar VN-reis naar Ivoorkust en Senegal. De reis stond voornamelijk in het teken van (vrouwelijke) ondernemers, landbouw en de financiën daaromheen.

“Mijn man en ik bezoeken heel veel boeren. We praten heel veel over dit onderwerp. Er zijn heel veel uitdagingen met betrekking tot landbouw. Ik hoop dat we dat met z’n allen oplossen”, zegt de koningin over de huidige situatie in Nederland.

Vorige week maakte minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) een nieuw stikstofplan bekend. De uitstoot moet fors omlaag, zodat de natuur kan herstellen. Dat heeft grote gevolgen voor boeren. Volgens de doelstellingen van het kabinet moet de stikstofuitstoot in de Gelderse Vallei, Noord-Brabant en Limburg met meer dan de helft worden teruggebracht. Boeren zijn daarom boos en organiseerden demonstraties, waarvan één bij het huis van de minister.

Koningin Máxima sprak tijdens haar VN-reis naar Ivoorkust en Senegal met verscheidene (landbouw)ondernemers. “Ik vind de landbouw al heel lang belangrijk. De meeste arme mensen wonen in rurale gebieden en zijn afhankelijk van boeren bedrijven. Het is heel belangrijk om ze wel deel te maken van de economie”, zegt Máxima over die gesprekken tegen het ANP. “Niet te vergeten: 50 procent van de boeren in deze landen is vrouw. Als we investeren in vrouwen, investeren we in de hele familie, in het hele dorp en in de hele economie.”