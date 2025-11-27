Máxima hoopt op meer werkreizen met Amalia in de toekomst

Koningin Máxima hoopt dat prinses Amalia in de toekomst vaker met haar mee kan op werkreizen, maar benadrukt dat haar dochter daarin volledig haar eigen keuzes maakt. Dat zei de koningin in een reactie op vragen van Blauw Bloed tijdens haar VN-reis in Indonesië.

Máxima noemde de gezamenlijke reis naar New York in september in het kader van Máxima’s VN-werk “geweldig”. Ook zei de koningin dat Amalia, die meeging als “tassendrager”, “heel veel geleerd heeft”. De koningin maakte ook duidelijk dat Amalia haar eigen keuzes maakt. “Zij heeft haar eigen leven. Ze heeft haar studies. Dus ze heeft niet altijd een hele week om met haar moeder op pad te gaan. Maar ze zal ook haar eigen weg kiezen en dat vind ik heel belangrijk”, aldus Máxima.

Máxima was in Indonesië in haar rol als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid. Het was haar vierde bezoek aan het land voor haar VN-werk.