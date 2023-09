Máxima hoort bij gamestudio over educatieve games

Koningin Máxima is tijdens haar bezoek aan gamestudio Guerrilla in Amsterdam bijgepraat over de groei en ontwikkelingen in de game-industrie in Nederland. De koningin hoorde tijdens een rondetafelgesprek onder meer over de educatieve rol die games kunnen spelen.

Emily Jacometti en Tim Murck vertelden over het door hun opgerichte HackShield, dat kinderen spelenderwijs weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Door HackShield te spelen leren kinderen over belangrijke onderwerpen als het gaat om cyberveiligheid. Die vaardigheden kunnen kinderen vervolgens gebruiken om ook hun omgeving te beschermen tegen online gevaar. HackShield werkt inmiddels al samen met veel gemeenten in Nederland.

Tijdens het gesprek kwam verder naar voren dat games belangrijk zijn voor de creatieve industrie en innovatie stimuleren. Ook werd gezegd dat games mainstream cultuur zijn en dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking games speelt. De koningin luisterde tijdens het gesprek geïnteresseerd toe. Na afloop zei voorzitter Derk de Geus van de Dutch Games Association (DGA) dat hij “blij verrast” was om te zien hoe goed geïnformeerd Máxima was.

Bij de ontmoeting werd ook nog even verwezen naar Máxima, die eerder tijdens het bezoek een controller in handen had. De koningin zei wel dat ze niet zoveel tijd zou hebben om zelf te gamen.