Máxima hoort meer over onderzoek naar stress onder studenten

Koningin Máxima heeft woensdag meer gehoord over het rapport ‘Harder, Better, Faster, Stronger?’, dat in de middag werd gepresenteerd in de Fontys Hogeschool in Den Bosch. Dit is een onderzoek naar stress en prestatiedruk onder studenten in het hoger onderwijs. De koningin werd vergezeld door minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Op een van de foto’s die worden gedeeld door het koninklijk huis is te zien dat de koningin en de minister het rapport in ontvangst nemen. Op een andere foto is te zien dat de koningin praat met studenten en docenten, vergezeld door de minister. Op die foto is Máxima druk in gesprek. Verder deden de koningin en minister woensdag mee met een workshop over de mentale gezondheid van jongeren.

Het onderzoek is gedaan door het Trimbos-instituut, het Expertisecentrum inclusief onderwijs en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook is “een handreiking ontwikkeld met oplossingsrichtingen voor hogescholen, universiteiten, studenten en de overheid om stress en prestatiedruk te voorkomen of te verminderen”, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Zorgen

“De helft van de studenten ervaart psychische klachten”, schrijft Dijkgraaf woensdagmiddag op Twitter, bij een foto waarop te zien is dat hij en de koningin het rapport in ontvangst nemen. “Ik hoor het wanneer ik met studenten spreek en het wordt onderstreept door dit onderzoek van @Trimbos en @ECIO_NL. Dit baart mij grote zorgen. We moeten het mentaal welzijn van studenten verbeteren.”

Koningin Máxima is erevoorzitter van MIND Us, een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren.