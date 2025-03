Máxima hoort op Internationale Vrouwendag over vrouwengezondheid

Máxima heeft zaterdagmiddag een bijeenkomst over het verbeteren van vrouwengezondheid van WOMEN Inc. in het ziekenhuis Amsterdam UMC bijgewoond. De koningin was daar in het kader van Internationale Vrouwendag. Máxima nam het eerste exemplaar van het boek ‘Diagnose: vrouw’, een initiatief van WOMEN Inc., in ontvangst.

WOMEN Inc. zet zich in voor de positie van vrouwen in Nederland. Bij het bezoek was ook Fleur Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig. Máxima en Agema luisterden onder meer naar een presentatie over de belangrijkste medische ontwikkelingen en de maatschappelijke impact van de verbetering van vrouwengezondheid.

Máxima was eerder al bij bijeenkomsten van WOMEN Inc. over verschillen tussen man en vrouw in de gezondheidszorg en de lancering van Alliantie Gender & GGZ.