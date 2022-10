Máxima hoort over boeren en baby’s op eerste dag VN-reis Tanzania

Koningin Máxima heeft de eerste dag van haar VN-bezoek aan Tanzania afgesloten met een enigszins gehaast uitstapje naar een markt in Dar-es-Salaam. Voor de markt was dinsdagmiddag uiteindelijk maar weinig tijd omdat de koningin met ruim een uur vertraging in de Tanzaniaanse miljoenenstad was aangekomen vanuit de regio Kilimanjaro.

Voor Máxima stond de hele dag in het teken van ‘fact finding’. Voor haar is dat een van de belangrijkste en leukste onderdelen van de landenbezoeken die ze in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN aan verschillende delen van de wereld brengt. Vanuit Arusha in het noordwesten van het Oost-Afrikaanse land, bracht de koningin twee zogenoemde veldbezoeken.

Het eerste betrof een project van ACRE Africa dat boeren, voornamelijk werkzaam in kleine bedrijven, verzekeringsproducten aanbiedt. Ze hebben onder voorwaarden de kans hun oogst tegen te grote regenval of droogte te verzekeren, waardoor hun bestaanszekerheid groter wordt en ze ook bij banken kunnen aankloppen voor een lening. Máxima sprak via een tolk met een aantal boeren. De koningin wilde meer weten over de groei van het programma. “Boeren moeten eerst zien of iets werkt, dan pas nemen ze iets over”, wist Máxima, en haar gesprekspartners gaven haar gelijk. Het was vaak het succes van de buurman dat hen over de streep had getrokken.

Baby’s

De resultaten van digitalisering van zwangerschapszorg stonden centraal bij de tweede visite. De koningin bezocht het Charlotte-ziekenhuis, waar PharmAccess het project ‘MomCare’ is begonnen: een digitaal zorgpakket met vaststaande kosten en kwaliteitsnormen. Drie moeders met baby’s zorgden voor een wat chaotisch en lawaaierig gesprek. Máxima kreeg één van de baby’s op schoot en wist het meisje even stil te krijgen. Dat duurde maar kort. Pas toen de baby door de moeder de borst werd gegeven, werd ze rustig. “Dat was het natuurlijk”, wist Máxima ook. De moeders, die meerdere kinderen hadden, vertelden dat hun zwangerschap beter was verlopen omdat er meer controle was – het ziekenhuis keek mee – en er geen onverwachte kosten waren. “Hier doe ik het voor”, aldus de koningin. “Voor deze mensen.”

Máxima adviseert regeringen op hun verzoek over verbetering en uitbreiding van toegang tot financiële diensten. In Tanzania heeft bijvoorbeeld maar iets meer dan de helft van de bevolking die toegang. Het gaat daarbij niet alleen om de mogelijkheid snel en eenvoudig geld over te maken en te ontvangen, maar in toenemende mate ook om verzekeringen en de kans tot sparen.