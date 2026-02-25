Máxima hoort over schuldproblematiek in Rotterdamse wijk

Koningin Máxima heeft woensdag een bezoek gebracht aan het Rotterdamse stadsdeel Feijenoord. Ze deed dat als erevoorzitter van de Stichting Financieel Gezond Nederland (SFGN). Rotterdam is sinds november partner van deze stichting. Het werkbezoek bouwt voort op dat partnerschap.

Máxima werd bij aankomst in het Huis van de Wijk Irene in de wijk Bloemhof welkom geheten door wethouder Abigail Norville van Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening, Taal en Toeslagen. De komst van de koningin trok veel bekijks. Kinderen wilden met haar op de foto en een meisje overhandigde de koningin een bosje bloemen dat ze lachend aannam.

Eenmaal binnen ging Máxima op het zogenoemde infoplein in gesprek met een medewerker, enkele vrijwilligers en iemand die gebruikmaakte van deze ondersteuning. Op de infopleinen kunnen mensen in de wijk elke dinsdag terecht voor praktische hulp bij vragen over administratie, schulden of het aanvragen van een DigiD. Zohra Touzani, de moeder van straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani, was hier vroeger kind aan huis en vertelde dat ze haar zoon daar achterliet als zij boodschappen ging doen. “Hier was je één”, zei ze over het buurthuis. De koningin begreep dat en noemde het een “thuis buiten thuis”, waarna ze de andere gesprekspartners vroeg wat hen opvalt en met wat voor vragen mensen bij hen aankloppen.

Samenwerken

Vervolgens volgde in een andere ruimte een presentatie waarin de cijfers rondom schulden in Rotterdam werden gepresenteerd en toegelicht. De gemeente Rotterdam heeft een van de hoogste percentages huishoudens met problematische schulden. Máxima luisterde aandachtig en stelde tussendoor ook vragen. Zo wilde ze bijvoorbeeld weten welk doel de gemeente heeft om de schulden bij mensen omlaag te krijgen.

Na de presentatie volgde een gesprek in drie groepen, bestaande uit onder meer ervaringsdeskundigen, studenten en werkgevers over hoe zij kunnen helpen bij het voorkomen en behandelen van schulden. De koningin vond het onder meer goed dat anderen dankzij ervaringsdeskundigen kunnen leren van hun fouten om zelf schulden aan te pakken. Volgens Máxima ligt er nog wel een enorme opgave om mensen met schulden te helpen. Maar dat moet goedkomen door met elkaar samen te werken.

Ook voor het afscheid van de koningin waren weer veel mensen naar het buurthuis getrokken. Máxima zei lachend gedag en ging met groot en klein op de foto voordat ze weer in de auto stapte.