Máxima: in 2023 nog meer doen om kinderen muziek te laten maken

Koningin Máxima wil in het komende jaar nog meer doen om kinderen met muziek in aanraking te laten komen. Dat zei ze in de uitzending van het Kerst Muziekgala. Máxima is erevoorzitter van Stichting Méér Muziek in de Klas en was daarom bij het eerder opgenomen evenement in de Amsterdamse RAI aanwezig.

Volgens de vorstin was 2022 een goed jaar voor Méér Muziek in de Klas. Er zijn opnieuw meer scholen aangehaakt en ook werd er flink wat aandacht besteed aan muziekonderwijs in het speciaal onderwijs. Máxima vindt dat heel belangrijk. “Die kinderen hebben muziek nog veel meer nodig”, zei ze daarover. “Om zichzelf te kalmeren, plezier te hebben en om met elkaar iets te kunnen doen.”

In 2023 wil Méér Muziek in de Klas meer kinderen in aanraking laten komen met muziek die er nu nog niets mee doen. “Juist die kinderen hebben een zetje nodig”, zei Máxima.

Aanstekelijk lied

Hoogtepunt van het Kerst Muziekgala was het optreden van het grootste schoolorkest van Nederland. Máxima had al een repetitie bijgewoond en kende het lied dat gezongen werd. De koningin vond het een geweldig lied en zei dat ze het in haar hoofd bleef hangen. “Het is erg aanstekelijk!”

Na het optreden aan het slot van de uitzending deelde Máxima nog rozen uit aan de kinderen die meededen.

De opnames van het Kerst Muziekgala waren op donderdag 15 december in de RAI. Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen van Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tijdens het gala, dat maandag werd uitgezonden op NPO 1, waren er optredens van OG3NE, Edsilia Rombley, Karsu en Kriss Kross Amsterdam.