Máxima in Bazel voor gesprekken over financiële gezondheid

Koningin Máxima spreekt maandag en dinsdag in Bazel met gouverneurs van centrale banken en vertegenwoordigers van regelgevende instanties over de stand van zaken wat betreft financiële inclusie en financiële gezondheid. Zij doet dit bij de Bank for International Settlements, maakte de RVD maandag bekend.

Máxima pleit er vanuit haar rol bij de Verenigde Naties voor om financiële gezondheid als uitgangspunt te nemen bij het ontwikkelen van financiële producten, diensten en beleid. Dit zodat die goed zijn afgestemd op de behoeften van de gebruiker. In Bazel gaat het tijdens de gesprekken onder meer over het ontwikkelen van wet- en regelgeving voor dergelijke financiële producten. De aanwezigen dragen bij aan mondiale richtlijnen en standaarden voor onder meer financiële instellingen.

De koningin was vorige maand nog voor een vergelijkbaar bezoek in Colombia, waar ze onder meer op het ministerie van financiën het gesprek aanging over verschillende onderwerpen op het gebied van financiële inclusie. Máxima doet dit officieel als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.