Máxima in brief voor jeugd: niet elke dag hoeft een tien te zijn

DEN HAAG (ANP) – Koningin Máxima richt zich zaterdag in een brief die het AD publiceert tot jongeren met mentale problemen. “Niet elke dag hoeft een 10 te zijn. Soms komt je verwachting niet uit. En dat is niet erg. Dat hebben we allemaal. Het leven gaat immers nooit in een rechte lijn”, schrijft de koningin. Ze adviseert jonge mensen over hun problemen te praten. “Dat helpt écht.”

De brief is onderdeel van een artikel dat het AD zaterdag schrijft over de mentale gesteldheid van jongeren. Volgens de krant denkt een op de zes jongeren tussen de 12 en 15 jaar serieus aan zelfmoord en geven tienermeisjes hun leven een rapportcijfer van 6,7. “In alle gesprekken die ik heb met jullie jongeren, hoor en zie ik jullie kracht, kwetsbaarheid en openheid”, schrijft Máxima in haar brief.

In de brief, getiteld Je bent niet alleen, richt Máxima zich ook tot de ouders en anderen in de omgeving van jongeren. “U kunt een goed voorbeeld zijn door eerlijk te praten over uw eigen gevoelens. Help onze jongeren goed op weg. Vorm samen een steunnetwerk en help jongeren te leren omgaan met tegenslag, verdriet en stress.”

In september werd een rapport over de “ongekende daling in mentale gezondheid van Nederlandse meisjes” aangeboden aan koningin Máxima. De koningin heeft als erevoorzitter van MIND Us, een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren, in het afgelopen jaar bij verschillende onderwijsinstellingen met jongeren gesproken over concentratieproblemen, stress, somberheid en eenzaamheid.