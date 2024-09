Máxima in japon van Claes Iversen, Alexia draagt jurk van moeder

Koningin Máxima draagt dinsdag tijdens Prinsjesdag een ijsblauwe japon met een grote strik op de schouder en een bijpassende kleine hoed. De vorstin draagt daarnaast het Ordelint en de Ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Volgens modejournalist Josine Droogendijk gaat het om een jurk van Claes Iversen, schrijft zij op X. Prinses Alexia draagt het Ordelint en de Ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw op een rode zijden robe, die eerder door haar moeder werd gedragen in 2002. Ook heeft zij gouden versieringen in haar haar.

Prinses Amalia is gekleed in een donkergroene lange japon, volgens Droogendijk een ontwerp van Safiyaa. Ook in 2022, tijdens haar eerste Prinsjesdag als Prinses van Oranje, droeg Amalia een donkergroene japon. Amalia draagt ook het Ordelint en de Ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw.

Prinses Laurentien kiest dinsdag voor een raspberry roze japon van triacetaat crêpe met een bijpassende handgemaakte fascinator, aldus de RVD. Ze draagt daarbij de versierselen die horen bij het Grootkruis in de Huisorde van Oranje.

Koning Willem-Alexander en prins Constantijn dragen allebei een jacquet met grijs vest. Willem-Alexander draagt daarnaast het draaginsigne van de Militaire Willems-Orde. Constantijn draagt de bouton van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw.