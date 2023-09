Máxima in pantalon van Claes Iversen, Amalia met hoed van Máxima

Koningin Máxima verscheen dinsdag voor het eerst in een pantalon op Prinsjesdag. Ze draagt een pantalon en bijpassende mantel van de door haar geliefde ontwerper Claes Iversen. Dat meldt journalist Josine Droogendijk, gespecialiseerd in de kleding van het koningshuis.

De 19-jarige prinses Amalia draagt een lange lavendelpaarse japon met een schuine halslijn van Safiyaa. Voor haar hoedje is ze in de kast van haar moeder gedoken. De 18-jarige prinses Alexia, die deze Prinsjesdag voor het eerst aanwezig was, heeft een lange fuchsia japon van ontwerper Zhivago aan.

Koning Willem-Alexander had zoals ieder jaar een jacquet aan, maar ook aan zijn uiterlijk viel iets op. Tijdens het voorlezen van de troonrede droeg hij voor het eerst een leesbril.