Máxima in Parijs voor opening tentoonstelling Iris van Herpen

Koningin Máxima is dinsdag afgereisd naar Parijs om in het Musée des Arts Décoratifs een tentoonstelling rond de Nederlandse modeontwerpster Iris van Herpen te openen. De vorstin droeg een jurk van Van Herpen. Het was een “speciale look” die speciaal voor de avond voor haar is ontworpen, vertelde de modeontwerpster voor de camera van RTL Boulevard.

Van Herpen zegt dat ze een heel bijzondere band heeft met Máxima. “Het is heel fijn om mijn werk te vertalen naar haar visie.”

In de tentoonstelling Iris van Herpen: Sculpting the Senses zijn ontwerpen van Van Herpen in verschillende thema’s te zien. De expositie is nog tot en met 28 april in de Franse hoofdstad. Daarna volgen andere steden, onder meer Rotterdam.

De koningin is overigens niet alleen voor deze expositie in Parijs. Máxima bezoekt woensdag de tentoonstelling Viviane Sassen – Phosphor: Art & Fashion in het Maison Européenne de la Photographie.