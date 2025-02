Máxima in Washington en New York voor VN-werk

Koningin Máxima is de komende dagen in Washington DC en New York voor gesprekken over haar werk als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid (UNSGSA). Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag.

Woensdag en donderdag is Máxima in Washington, waar ze onder anderen de president van de Wereldbank ontmoet. Ook spreekt ze met directeuren van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de International Finance Corporation (IFC) over de samenwerking op het gebied van financiële gezondheid.

De koningin gaat maandag en dinsdag naar New York. Op 25 februari ontmoet ze secretaris-generaal António Guterres van de VN. Het gaat dan over de nieuwe VN-portefeuille van Máxima.