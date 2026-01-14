Máxima is ‘dancing queen’ tijdens opening ESNS 2026

Koningin Máxima heeft zich woensdagavond van haar muzikale kant laten zien tijdens de opening van de veertigste editie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen. De koningin bezocht na de grote openingsshow een kleinere zaal, waar een instrumentale versie van het nummer Dancing Queen van ABBA te horen was. Máxima zong het refrein feilloos mee en zwaaide enthousiast met haar armen.

De koningin arriveerde aan het begin van de avond bij stadsschouwburg De Oosterpoort, waar ze werd ontvangen door de directeur van ESNS, Anna van Nunen. Eenmaal binnen kreeg ze diverse internationale optredens te zien, waarna ze werd uitgenodigd de openingshandeling te verrichten. Na een druk op de knop was Máxima op een groot scherm te zien en werd ze vereeuwigd met het publiek.

Tijdens ESNS, dat nog tot en met zaterdag duurt, krijgen getalenteerde maar vaak onbekende artiesten uit binnen- en buitenland een podium. Hoewel het gebruikelijk is dat er tijdens het evenement één land wordt uitgelicht, staat dit jaar de onderlinge verbondenheid binnen Europa centraal. “We moeten in Europa niet afhankelijk zijn van Amerikaanse headliners of van repertoire uit andere regio’s”, vertelde directeur Anna van Nunen eerder aan het ANP. “We moeten het hier in Europa zelf doen.”