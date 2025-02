Máxima: Jongeren moeten sterk staan in digitale wereld

Koningin Máxima vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren “weerbaar” zijn tegen de negatieve aspecten die de digitale wereld met zich meebrengt. Tijdens de conferentie Kliks & Kwesties: Jong en Online die dinsdag in Amsterdam plaatsvond, zei de koningin het belangrijk te vinden dat jongeren en hun ouders daarbij hulp krijgen.

De bijeenkomst, waar Máxima door oponthoud in de Schipholtunnel twintig minuten later dan gepland arriveerde, werd georganiseerd door UNICEF Nederland, MIND Us en de gemeente Amsterdam. Het doel was onder meer om breder aandacht te vragen voor de veiligheid van jongeren in de online leefomgeving. MIND Us, waar Máxima erevoorzitter van is, wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid en daarbij hulp weten te vinden als dat nodig is.

Tijdens een gesprek met onder anderen kinderen, wetenschappers en experts op het gebied van de digitale leefomgeving ging het onder meer over het “weerbaar” maken van de jeugd tegen de digitale wereld en regelgeving rond socialemediagebruik door jongeren. De koningin benadrukte tijdens dat gesprek dat voorkomen, hulp bieden en toezicht houden belangrijke factoren zijn. Ook ging Máxima met jongeren in gesprek over hoe zij daarbij geholpen konden worden. Toen een meisje later bevestigend antwoordde op de vraag of zij nog met een pen kon schrijven, ondanks het gebruik van mobiele apparaten op school, kon de koningin haar lach niet inhouden.

Invloeden sociale media

De conferentie ging over meer zaken. Zo was Máxima ook bij gesprekken over wat ouders kunnen doen om jongeren te helpen bij het gebruik van sociale media, invloeden die sociale media hebben op depressieve gedachten, de verslavende werking van algoritmes in sociale media, schadelijke onlinecontent, “smartphonevrij” opgroeien en het tegengaan van onlinemisbruik bij jongeren.

Tot slot ging Máxima in gesprek met jongeren van de Offline Club en met jongeren van jongerenontwerplab Connect van de gemeente Amsterdam. De Offline Club organiseert activiteiten waarbij deelnemers bewust tijd doorbrengen zonder digitale apparaten en waar de focus ligt op interactie, creativiteit en rust. Binnen Connect werken Amsterdammers tussen de 8 en 23 jaar samen met de gemeente aan uitdagingen rond de online leefwereld.