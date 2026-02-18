Máxima kalmeert zenuwachtige toneelspelers in theater KamaK

Koningin Máxima heeft woensdag een ademhalingsoefening gedaan met een van de toneelspelers van theater KamaK. De koningin was in Hengelo voor de opening van de toneelzaal, waar mensen met een verstandelijke beperking optreden. Toen ze na afloop een van de acteurs ontmoette, was die zichtbaar nerveus. Máxima wist de speler te kalmeren en sprak met hem over zijn ervaringen in het theater.

De ontmoeting vond plaats in de werkkamer van de toneelmeester, waar Máxima uitleg kreeg over de inhoud van zijn werk. Hij vertelde onder meer dat hij alles op en rond het toneel netjes houdt, en een hoop rommel had opgeruimd voor de komst van de koningin. Tijdens het gesprek gaf de toneelmeester aan het moeilijk te vinden dat zijn kantoor nu zo vol stond met mensen. “De schuld van de koningin”, concludeerde Máxima, die de nodige entourage en pers met zich had meegebracht.

Voorafgaand aan de rondleiding opende Máxima het nieuwe theater. Dat deed ze door samen met Lynn, een van de acteurs, op een gong te slaan. Vervolgens kreeg de koningin een deel van de voorstelling De Tulp te zien, die gaat over een tulp die niet welkom is tussen de andere bloemen. Het verhaal staat symbool voor de zoektocht die het theater heeft afgelegd naar een nieuwe locatie.

Complimenten

Aansluitend was er een ontmoeting tussen de koningin en de toneelspelers, die in de artiestenfoyer gespannen op haar zaten te wachten. “Ik heb jullie zo mooi zien acteren. Echt heel goed gedaan”, complimenteerde ze hen bij binnenkomst. Ook sprak Máxima haar bewondering uit voor het instuderen van teksten, wat ze naar eigen zeggen “pittig” vindt om te doen. “Ik ben er heel slecht in”, gaf ze toe.

Tot slot kreeg de koningin op de toneelvloer een workshop improviseren te zien. Tijdens de opwarmopdracht verzonnen de acteurs hun eigen dans met mensen uit het publiek. Hoewel er volop werd gedanst op muziek van onder meer Lady Gaga en Nielson, was er ook een actrice die het spannend vond. Máxima merkte de zenuwen op en probeerde haar te stimuleren door op de maat van de muziek danspassen voor te doen. Terwijl het nummer Survivor van Destiny’s Child door de zaal klonk, bewoog de koningin ritmisch haar handen om de actrice aan te moedigen.