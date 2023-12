Máxima kijkt terug op mooi jaar van Méér Muziek in de Klas

Koningin Máxima kijkt tevreden terug op wat Stichting Méér Muziek in de Klas, waar ze erevoorzitter van is, het afgelopen jaar heeft gedaan. Dat zei ze in de uitzending van het Kerst Muziekgala. Het programma werd vorige week opgenomen in Bussum en dinsdagavond uitgezonden op NPO 1.

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor muziekonderwijs, maar het afgelopen jaar werd er breder aandacht besteed aan cultuur om kinderen in aanraking te brengen met meer kunstvormen. “Denk aan dansen, koken, mode”, somde de koningin op. “Dat is dus echt heel spannend.”

In 2024 hoopt Máxima nog “veel meer kinderen” te bereiken. “Samenwerking wordt echt de grootste uitdaging.”

Plezier

De koningin beaamde ook dat tijdens het jaarlijkse Kerst Muziekgala het optreden van de Grootste Schoolband van Nederland, een band die bestaat uit basisschoolleerlingen uit heel het land, het hoogtepunt is voor haar. “Het plezier, daar gaat het om. Als de kinderen plezier hebben dan gaan ze leren.”

Tijdens het Kerst Muziekgala, dat werd gepresenteerd door Buddy Vedder en Edsilia Rombley, traden ook artiesten als Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Gaia Aikman en Willemijn Verkaik op.