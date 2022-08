Máxima krijgt in Delft tas vol intro-informatie mee voor Amalia

Koningin Máxima heeft woensdag na afloop van haar bezoek aan de ontvangstweek voor nieuwe studenten in Delft een cadeautje voor prinses Amalia gekregen. Bij het afscheid ontving zij een rugtas vol met flyers over onder meer het belang van een lidmaatschap van een of meerdere studentenverenigingen.

De tas werd overhandigd door Rob Mudde, vicerector van de TU Delft. “Het is belangrijk dat je dat als student doet, lid worden van een vereniging”, zei hij na afloop van het bezoek van de koningin. “Het is ook een waarschuwing, want een sociaal isolement ligt om de hoek. Bij wie ook, dus doe het.”

Het bezoek dat Máxima woensdag samen met minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs aan Delft bracht stond helemaal in het teken van mentaal welzijn onder studenten. Tijdens een activiteitenmarkt spraken zij onder meer met leden van een voetbalvereniging, een muziekvereniging en verenigingen voor lhbti-jongeren en studenten met een beperking. Na afloop sprak de koningin met studenten die initiatieven ontplooien op het gebied van mentale gezondheid onder studenten.

Onlangs werd bekend dat Amalia, die in Amsterdam is gaan studeren, dit jaar geen lid zal worden van het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V., waarvan eerder werd aangenomen dat zich daarbij wel zou aansluiten. Over het waarom deed de Rijksvoorlichtingsdienst wegens privacy van de prinses geen uitspraken, maar de bekendmaking volgde na ophef over seksistische speeches door mannelijke leden van het Amsterdamse studentencorps tijdens een lustrumviering. Of Amalia wel lid wordt of is geworden van een andere sport- of studentenvereniging is niet bekend.