Máxima krijgt Nederlands cadeautje van Ivoriaanse presidentsvrouw

Koningin Máxima heeft dinsdagavond een Nederlands cadeautje gekregen van Dominique Ouattara, de presidentsvrouw van Ivoorkust. De koningin kreeg tijdens haar bezoek exclusieve modestoffen van Vlisco, een merk uit Helmond.

Het bezoek aan Ouattara was de laatste activiteit van koningin Máxima, voordat zij dinsdagavond op het vliegtuig naar Senegal stapt. Het gesprek tussen de koningin en de first lady ging onder meer over FAFCI, de organisatie van Ouattara. FAFCI helpt vrouwen in de strijd tegen armoede – zoals haar man, president Alassane Ouattara, dat beloofde te doen toen hij werd verkozen. De organisatie helpt vrouwen bijvoorbeeld in het opzetten van een bedrijfje en traint ze om een bedrijfje op te zetten en dat te runnen.

De reden dat financiële stabiliteit en onafhankelijkheid van vrouwen zo centraal staat in dit bezoek, is omdat de coronacrisis een grote invloed heeft gehad op de financiële situatie van mensen. Onder meer in Ivoorkust heeft dit grote invloed gehad op vrouwen, die vaak financieel niet onafhankelijk zijn of geen eigen inkomen hebben. In 2014 had 29 procent van de vrouwen een eigen bankrekening. Drie jaar later lag dat percentage op 36.