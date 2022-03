Máxima lanceert campagne voor hulp bij financiële problemen

Koningin Máxima lanceert volgende week maandag de landelijke campagne Grip op je geld. Met dit initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) wil de koningin als erevoorzitter van SchuldenlabNL mensen met financiële zorgen zo snel mogelijk van de juiste hulp voorzien. Ook komt er in samenwerking met grote energiemaatschappijen een apart actieplan voor mensen met financiële problemen door stijgende energieprijzen.

Grip op je geld is een samenwerking van Geldfit.nl met ruim honderd gemeenten en veertig bedrijven. Mensen kunnen telefonisch of online een vragenlijst invullen, die inzicht geeft in hun financiële situatie. Afhankelijk daarvan volgt een advies dat kan variëren van tips die mensen gelijk kunnen toepassen tot een gesprek met een vrijwilliger van Geldfit of een afspraak voor schuldhulpverlening.

Energiemaatschappijen Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall presenteren daarnaast samen met NSR en SchuldenlabNL een gezamenlijk initiatief voor financiële hulp specifiek gericht op financiële nood ontstaan door de hoge energieprijzen. Doel daarvan is om mensen al in een vroeg stadium te helpen als zij in de problemen dreigen te komen, aldus de initiatiefnemers.

Koningin Máxima is sinds 2022 erevoorzitter van SchuldenlabNL en was aanwezig bij de lancering van de Nederlandse Schuldhulproute in 2019. SchuldenlabNL is in 2018 opgericht met als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken.