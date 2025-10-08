Máxima lanceert platform voor jongeren over mentale gezondheid

Koningin Máxima heeft woensdag in Utrecht het platform In je Bol gelanceerd. Hierop kunnen jongeren tussen 16 en 27 jaar met elkaar praten over mentale gezondheid.

In het plenaire programma vertelden jongeren waarom het platform nodig is en deelden zij hun ervaringen met eenzaamheid en prestatiedruk. De 23-jarige Yzette hoopte bijvoorbeeld dat het platform echt een begrip wordt onder jongeren. Ook was er een optreden van zangeres Pleun Bierbooms, winnares van The Voice of Holland in 2017, en vond er een vraaggesprek plaats met staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en met de koningin. Hierin zei Máxima onder meer dat In je Bol “een droom die is uitgekomen” is en noemde ze het “een enorm succes” dat het platform in de testfase al ruim 100.000 bezoekers had getrokken.

Tot slot lanceerden Máxima en de jongeren officieel het platform In je Bol. Dit deden zij door samen af te tellen vanaf tien en op een rode knop te drukken. De officiële opening werd op het podium gevierd met vuurwerk en muziek.

Na de lancering nam de koningin plaats voor een gesprek over het belang van In je Bol en de inbedding ervan. Daarna volgde een rondleiding over het terrein van het In je Bol-festival. Hier konden jongeren onder meer in een workshop met influencers praten over wat er in privéberichten online met elkaar gedeeld wordt en welke rol het platform hierin kan spelen. Ook was er een speciale muur waar complimenten aan een soort waslijn kunnen worden opgehangen en uitgedeeld, en konden jongeren hun bezoek vastleggen in de photobooth. De koningin deed hier enthousiast aan mee.