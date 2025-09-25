Máxima lanceert platform voor jongeren over mentale gezondheid

Koningin Máxima lanceert op woensdagmiddag 8 oktober in Utrecht het digitale platform In je bol. In je bol is een platform voor jongeren tussen 16 en 27 jaar over mentale gezondheid. Het is een initiatief van onder meer Stichting De Kindertelefoon, 113 Zelfmoordpreventie en stichting MIND Us, waar de koningin erevoorzitter van is.

Tijdens de lancering delen enkele jongeren hun ervaringsverhaal over eenzaamheid en prestatiedruk. Ook vertellen ze over hun rol bij de totstandkoming van In je bol, waar ze onder meer informatie en een luisterend oor kunnen vinden. De koningin gaat ook in gesprek met jongeren over het belang van een platform als In je bol.

Na een gesprek met vertegenwoordigers uit de wetenschap, de medische sector, het onderwijs, gemeenten, jongeren en ook staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gaat de koningin naar het In je bol festival.