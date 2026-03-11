Máxima leerde dochters spreken voor grote groepen

Koningin Máxima heeft haar dochters geleerd om voor een groot aantal mensen te spreken. Dat vertelde de koningin woensdag aan een groep jonge meiden tijdens haar bezoek aan Stichting Anne-Bo in Amsterdam. Máxima vroeg haar gesprekspartners wat zij nog graag willen leren voordat ze het werkende leven ingaan. Een van hen wilde zich graag ontwikkelen in het spreken voor een groot publiek.

De koningin beaamde dat een les hiervoor heel belangrijk is en dat ze daar ook haar eigen dochters bij heeft geholpen. Het gesprek vond plaats tijdens een workshop van de Anne-Bo Academie, waar het onder meer ging over de weg naar het vinden van een baan. Máxima zei dat ze ook van haar dochters leert, die naar eigen zeggen veel beter met LinkedIn kunnen omgaan dan zijzelf. Daarnaast werd er gesproken over het maken van een goed cv, waar volgens de aanwezigen nog winst te behalen valt. “In je cv moet je jezelf een beetje verkopen. Dat vinden wij af en toe moeilijk als vrouwen”, stelde Máxima.

Stichting Anne-Bo werd in 2021 opgericht en helpt meisjes voor wie dat niet vanzelfsprekend is bij het behalen van hun diploma en het maken van een goede start op de arbeidsmarkt. Tijdens haar bezoek ging Máxima uitgebreid in gesprek met meiden die door Anne-Bo worden ondersteund en hun persoonlijke coaches. Zij vertelden de koningin over hun ervaringen en onderlinge band.