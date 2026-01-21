Máxima leert ‘nieuwe dingen’ over duurzame verwarmingsproducten

Koningin Máxima heeft woensdag “heel veel nieuwe dingen geleerd” bij producent BDR Thermea en de fabriek van dochterbedrijf Remeha. Dat zei de koningin na afloop van haar bezoek aan het Apeldoornse bedrijf, dat verwarmingsproducten als cv-ketels en hybride warmtepompen ontwikkelt en produceert. Tijdens het bezoek stonden onderwerpen als energietransitie en duurzame warmteoplossingen centraal.

Máxima arriveerde aan het begin van de middag in Apeldoorn, waar ze onder luid applaus van de medewerkers het gebouw binnenliep. Eenmaal binnen sprak de koningin met de directie over de geschiedenis van Remeha en kreeg ze uitleg over de producten die er worden gemaakt. Máxima bekeek warmteoplossingen voor onder meer huizen en kantoren, maar ook voor complete woonwijken.

Tijdens een bezoek aan opleidingslokalen voor instructeurs wilde de koningin van hen weten of ze er goed worden behandeld. “Wij zullen even weglopen”, grapte een van de directieleden. Máxima stelde de aanwezigen veel vragen over hun beroep en herscholing, en vond het leuk om te horen dat er ook een instructeur uit Den Haag aanwezig was. In het praktijklokaal hoorde de koningin dat instructeurs worden uitgedaagd om fouten te maken, om vergissingen in de praktijk zoveel mogelijk te reduceren. “Mooi dat u dat zegt”, zei de koningin, die beaamde dat er ruimte moet zijn voor het maken van fouten.

Werkkleding

In de fabriek van Remeha kreeg Máxima een uitgebreide rondleiding, waarvoor ze eerst een opvallend hesje en veiligheidsschoenen moest aantrekken. De koningin bekeek de productie van diverse apparaten en hoorde hoe de kwaliteit van de producten wordt getest. Een van de medewerkers vroeg haar de laatste hand te leggen aan het productieproces van een hybride warmtepomp. De koningin was niet vies van een klusje en monteerde breedlachend de laatste schroeven.

Tijdens een afsluitend gesprek met directieleden en enkele partners over onder meer energietransitie en uitdagingen waarmee de sector te maken heeft, benadrukte Máxima dat het niet alleen belangrijk is om “problemen te benoemen”, maar ook om “met oplossingen te komen”. Tjarko Bouman, topman van BDR Thermea, vertelde na afloop aan het ANP dat de koningin “enorm geïnteresseerd” en “heel goed voorbereid” was over de onderwerpen die tijdens het gesprek aan bod kwamen.

Toen Máxima na anderhalf uur weer vertrok, werd ze opgewacht door enkele belangstellenden. Van een jong meisje kreeg ze een bosje roze rozen, waarna ze met haar op de foto ging. Een andere toeschouwer gaf de koningin een borduurpakket. Máxima, die onder meer heeft meegeholpen aan het borduurwerk van de gordijnen op Paleis Huis ten Bosch, kon het presentje zichtbaar waarderen. “U weet dat ik van borduren houd”, zei ze glimlachend. Vervolgens stapte ze zwaaiend in de auto naar huis.