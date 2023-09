Máxima leert over hout en meubilering bij bezoek in Rotterdam

Koningin Máxima heeft donderdagochtend in Rotterdam de regen getrotseerd voor een bezoek aan het Hout- en Meubileringscollege. De vorstin kreeg er een rondleiding langs diverse lokalen. Ook nam ze op het terrein van de school een kijkje in het tiny house dat door studenten gebouwd is.

Tijdens de anderhalf uur durende tour keek koningin Máxima rond in onder meer het studiecentrum, de woonwinkel, de praktijklokalen en enkele werkruimtes met machines. Ondertussen ging koningin Máxima in gesprek met studenten en afgestudeerden. Het bezoek stond in het teken van praktisch ondernemerschapsonderwijs en duurzaamheid binnen het onderwijs. Daarover sprak de vorstin ook met docenten.

Het bezoek kwam voort uit het bezoek van de koningin aan de Milaan Design Week in april waar zij kennis maakte met het werk van studenten van het HMC. Op de mbo-vakschool zijn opleidingen te volgen die met interieur, meubels, houttechniek en vakspecialisme te maken hebben. Het college bestaat sinds 1929.