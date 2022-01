Máxima liep twee dagen mee met jeugdzorginstelling

Máxima liep deze week twee dagen mee met een jeugdzorginstelling in Den Haag. Zowel dinsdag als donderdag was de koningin te vinden bij Youz Haaglanden dat specialistische zorg biedt aan kinderen en jongeren die kampen met ernstige psychische problemen.

De koningin sprak tijdens de informele werkbezoeken onder meer met behandelaars over de werkwijze van Youz. Ook was ze aanwezig bij verschillende individuele behandelingen en sloot ze aan bij een groepsbehandeling voor zelfbeschadiging en suïcidaliteit. Bij de koffiecorner ging ze in gesprek met jongeren die daar in het kader van hun herstel werken.

Ter afsluiting van haar tweedaagse werkbezoek bracht koningin Máxima een bezoek aan een sessie voor gezinstherapie.

Mentale gezondheid van jongeren heeft al langer de speciale aandacht van de vorstin. Ook in het afgelopen jaar bracht ze verschillende werkbezoeken aan bedrijven en instanties die in deze sector met jonge mensen werken.