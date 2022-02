Máxima luistert in Breda naar door crisis geraakte ondernemers

Koningin Máxima heeft dinsdag in Breda gesproken met ondernemers die hard geraakt zijn door de coronacrisis. In het atelier van een Nederlands modemerk sprak ze onder anderen met de eigenaar van een beautysalon, de uitbater van een café en een organisator van dansfeesten.

De koningin arriveerde rond het middaguur in een bedrijfspand in de wijk Ginneken. Na een korte rondleiding door het atelier nam de koningin plaats aan een tafel waar ze drie Bredase ondernemers en een businesscoach uit de plaats ontmoette. Máxima luisterde onder meer naar het verhaal van een horecaondernemer die vanwege de crisis al zijn derde personeelsploeg aan het werk had. Een andere ondernemer vertelde hoe zij noodgedwongen weer aan huis is gaan werken omdat ze haar bedrijfspand niet meer kon financieren. De koningin stelde gerichte vragen en leek goed op de hoogte van de problemen die spelen.

Aan een tweede tafel sprak Máxima opnieuw met ondernemers uit de regio. Dit keer mensen uit onder andere de evenementen- en de sportsector. Ook voor deze ondernemers had de koningin een luisterend oor. De vorstin vroeg ook hun naar hoe het met ze gaat, hoe zij de toekomst zien en waar ze ondersteuning nodig denken te hebben. Niet in de laatste plaats omdat zij in de crisis vaak grote schulden hebben gemaakt. Ook was ze benieuwd of de ondernemers de door de gemeente aangestelde loketten goed weten te vinden. Ook was er ruimte voor een ondernemer in duurzaamheid die juist in de crisis was gestart.

Hilariteit om tijdslimiet

Toen het gesprek ging over de regelgeving rondom corona, had de koningin zelfs zoveel vragen dat het gesprek langer doorging dan vooraf afgesproken. Toen een aanwezige vertegenwoordiger van de gemeente de majesteit daarop attendeerde, zei Máxima geheel in lijn met het gesprek én tot hilariteit van de aanwezigen, dat je je niet altijd aan de regels hoeft te houden. Ze voegde daar later aan toe dat er in de toekomst meer maatwerk mogelijk gaat zijn voor ondernemers om te kunnen herstellen van de coronacrisis.

Máxima bracht het bezoek samen met de Bredase burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank, respectievelijk de voorzitters van de VNG Commissie Sociale Impact COVID-19 en de VNG Taskforce Duurzaam Economisch Herstel.

De verkregen informatie neemt de koningin mee naar het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, waar Máxima lid van is. Het comité werkt momenteel aan een advies aan de minister van Economische Zaken waarmee zij de dienstverlening aan ondernemers kan verbeteren die proberen te herstellen van de coronacrisis. De ervaringen van de Bredase ondernemers wordt in dit advies meegenomen.